https://www.radiationresearch.org/articles/from-zygote-to-foetus-there-is-no-hiding-place-from-the-electrically-induced-phase-transition-from-5g-with-its-accompanying-support-and-carrier-waves/

https://www.naturalscience.org/wp-content/uploads/2021/04/2021-025G-No-Hiding-Place-Barrie-Trower.pdf

This paper by Barrie Trower from February 2021 argues that exposure to electromagnetic radiation from wireless technologies, particularly 5G and its associated carrier waves, can have extremely harmful effects on human development from the zygote and embryonic stages through to the full-term fetus.

The key points made in the paper are:

Water in cells can store electric charge, so the womb can concentrate microwave radiation up to 20 times higher than external levels, potentially leading to DNA damage and health issues like autism.

Experimental studies on animal embryos show wireless radiation exposure can cause oxidative stress, DNA damage, and developmental abnormalities in the heart, spinal cord and thymus gland.

Rates of miscarriage and birth defects have increased significantly in recent decades, coinciding with the proliferation of wireless technologies. The paper cites studies linking higher miscarriage rates to greater EMF exposure in pregnant women.

Research going back to the 1970s, including some previously classified studies, found low-level microwave radiation could cause fetal abnormalities and mortality. More recent reviews have compiled dozens of studies showing adverse reproductive effects.

5G millimeter waves may be especially dangerous as their wavelengths match the size of embryonic and fetal structures at critical developmental stages. The skin, eyes, heart, and nervous system may be particularly vulnerable as they form.

In a thought-provoking paper published in February 2021, physicist Barrie Trower presents a disturbing hypothesis: could the electromagnetic radiation emitted by our ubiquitous wireless technologies be harming the most vulnerable among us - developing babies in the womb?

Trower argues that the ever-increasing levels of microwave radiation in our environment, particularly with the rollout of 5G networks and their associated carrier waves, may be causing significant damage to embryos and fetuses at critical stages of development. He cites a range of experimental studies and historical research to support this claim.

One of the key points raised is that the high water content of embryonic and fetal cells can act like a sponge for microwave radiation, concentrating it to levels up to 20 times higher than external exposure. This concentrated radiation may lead to DNA damage, oxidative stress, and developmental abnormalities in crucial forming organs like the brain, heart, and spinal cord.

Disturbingly, Trower also highlights a correlation between the proliferation of wireless technologies in recent decades and a significant increase in miscarriage and birth defect rates. While correlation doesn't necessarily equal causation, he presents evidence from both human and animal studies that suggest a direct link between EMF exposure and adverse reproductive outcomes.

This may give some perspective how size can be a factor with RFR and ELF what is a microwave video

Imagine a microwave oven represents the environment filled with 5G millimeter waves. Now, picture a tiny grape, which represents an embryo or fetus at a specific stage of development. Just as the grape is the right size to create a resonance effect with the microwaves in the oven, leading to concentrated energy absorption and plasma formation, the embryonic or fetal structures might be the right size to resonate with the 5G millimeter waves in the environment.

When you put the grape in the microwave oven and turn it on, the grape absorbs a concentrated amount of microwave energy due to its size and the wavelength of the microwaves. This concentrated energy can cause the grape to heat up rapidly and even create a plasma.

Similarly, Trower suggests that when a developing baby is exposed to 5G millimeter waves, certain structures within the embryo or fetus may be the right size to resonate with these waves. This resonance could lead to a concentration of energy absorption in those specific structures, potentially causing damage or developmental issues.

Just as the grape's size relative to the microwave wavelength is crucial for the plasma effect to occur, the size of the embryonic or fetal structures relative to the 5G millimeter wavelengths could be a key factor in potential harm. As the baby develops and grows, different structures may become vulnerable at different stages, depending on their size and the corresponding wavelengths of the 5G waves.

Some researchers have proposed a theoretical possibility that physical characteristics like height or body proportions could potentially influence an individual's level of exposure to EMF radiation from cell towers and other sources. The idea is that taller people, for example, may be slightly closer to the EMF emission points and therefore receive a higher dose. However, it's crucial to note that this is purely speculative at this stage and not supported by any reliable scientific evidence.

Anecdotally, some individuals have reported observing differences in EMF readings based on height. For example, one person noted that at 6'1" tall, they measured higher RFR levels coming from cell towers compared to their shorter spouse.

Many factors can influence EMF readings, including the specific measurement device used, local environmental conditions, and proximity to other EMF sources. To establish a robust link between height and EMF exposure, carefully controlled studies would need to be conducted with large sample sizes and rigorous methodology.

Yet we have little to none with 5G!!!??

Similarly, there have been some suggestions that modern food production techniques and the use of certain chemicals might theoretically impact cellular structure and density in the human body. If this were the case, it's plausible that such changes could influence how EMF radiation interacts with and penetrates our cells. Again though, these ideas are highly hypothetical and not substantiated by robust research.

If Trower's hypothesis is correct, the implications for public health could be enormous. It would mean that we are unwittingly subjecting the most vulnerable members of our population to a pervasive environmental toxin, with consequences that may not be fully apparent until later in life.

At a societal level, we may need to reassess our headlong rush into a wireless future and consider whether the convenience is worth the potential risks. A wider debate and more research funding in this area are urgently needed. In the meantime, erring on the side of caution when it comes to the health of the next generation would seem to be the wisest course of action.

บทความนี้โดย Barrie Trower ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 ระบุว่าการสัมผัสกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจากเทคโนโลยีไร้สาย โดยเฉพาะ 5G และคลื่นพาหะที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลเสียอย่างยิ่งต่อการพัฒนาของมนุษย์ตั้งแต่ระยะไซโกตและตัวอ่อนไปจนถึงทารกในครรภ์ครบกําหนด

ประเด็นสําคัญที่ทําในกระดาษคือ:

· น้ําในเซลล์สามารถเก็บประจุไฟฟ้าได้ดังนั้นมดลูกจึงสามารถรวมรังสีไมโครเวฟได้สูงกว่าระดับภายนอกถึง 20 เท่าซึ่งอาจนําไปสู่ความเสียหายของ DNA และปัญหาสุขภาพเช่นออทิสติก · การศึกษาทดลองเกี่ยวกับตัวอ่อนของสัตว์แสดงให้เห็นว่าการได้รับรังสีแบบไร้สายอาจทําให้เกิดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันความเสียหายของ DNA และความผิดปกติของพัฒนาการในหัวใจไขสันหลังและต่อมไทมัส · อัตราการแท้งบุตรและความพิการแต่กําเนิดเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่กระจายของเทคโนโลยีไร้สาย บทความนี้อ้างถึงการศึกษาที่เชื่อมโยงอัตราการแท้งบุตรที่สูงขึ้นกับการสัมผัส EMF ที่มากขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ · การวิจัยย้อนกลับไปในทศวรรษ 1970 รวมถึงการศึกษาที่จัดประเภทไว้ก่อนหน้านี้พบว่ารังสีไมโครเวฟระดับต่ําอาจทําให้เกิดความผิดปกติของทารกในครรภ์และการเสียชีวิต บทวิจารณ์ล่าสุดได้รวบรวมการศึกษาหลายสิบชิ้นที่แสดงผลเสียต่อระบบสืบพันธุ์ · คลื่นมิลลิเมตร 5G อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากความยาวคลื่นตรงกับขนาดของโครงสร้างตัวอ่อนและทารกในครรภ์ในระยะพัฒนาการที่สําคัญ ผิวหนัง ดวงตา หัวใจ และระบบประสาทอาจมีความเสี่ยงเป็นพิเศษเมื่อก่อตัวขึ้น

ในบทความกระตุ้นความคิดที่ตีพิมพ์ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2021 นักฟิสิกส์ Barrie Trower นําเสนอสมมติฐานที่น่ารําคาญ: รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากเทคโนโลยีไร้สายที่แพร่หลายของเราจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่เปราะบางที่สุดในหมู่พวกเรา

Trower ให้เหตุผลว่าระดับรังสีไมโครเวฟที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในสภาพแวดล้อมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเปิดตัวเครือข่าย 5G และคลื่นพาหะที่เกี่ยวข้องอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสําคัญต่อตัวอ่อนและทารกในครรภ์ในขั้นตอนสําคัญของการพัฒนา เขาอ้างถึงการศึกษาทดลองและการวิจัยทางประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อเรียกร้องนี้

ประเด็นสําคัญประการหนึ่งที่ยกขึ้นคือปริมาณน้ําสูงของเซลล์ตัวอ่อนและทารกในครรภ์สามารถทําหน้าที่เหมือนฟองน้ําสําหรับรังสีไมโครเวฟโดยมุ่งเน้นที่ระดับที่สูงกว่าการสัมผัสภายนอกถึง 20 เท่า การแผ่รังสีเข้มข้นนี้อาจนําไปสู่ความเสียหายของ DNA ความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชัน และความผิดปกติของพัฒนาการในอวัยวะสําคัญ เช่น สมอง หัวใจ และไขสันหลัง

นอกจากนี้ Trower ยังเน้นย้ําถึงความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของเทคโนโลยีไร้สายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมากับอัตราการแท้งบุตรและความพิการแต่กําเนิดที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้ว่าความสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องเท่ากับสาเหตุ แต่เขานําเสนอหลักฐานจากการศึกษาทั้งในมนุษย์และสัตว์ที่ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการสัมผัส EMF กับผลการสืบพันธุ์ที่ไม่พึงประสงค์

บางทีสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือการยืนยันว่าคลื่นมิลลิเมตรที่ใช้ในเครือข่าย 5G อาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทารก คลื่นเหล่านี้มีความยาวคลื่นสั้นมากซึ่งตรงกับขนาดของโครงสร้างตัวอ่อนและทารกในครรภ์ในบางขั้นตอน ซึ่งอาจนําไปสู่ผลการสั่นพ้องและการดูดซับพลังงานเข้มข้น

หากสมมติฐานของ Trower ถูกต้องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาจมีมหาศาล มันจะหมายความว่าเรากําลังทําให้สมาชิกที่อ่อนแอที่สุดของประชากรของเราได้รับสารพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่แพร่หลายโดยไม่รู้ตัวโดยมีผลที่ตามมาซึ่งอาจไม่ชัดเจนจนกว่าจะถึงช่วงท้ายของชีวิต

สิ่งนี้อาจให้มุมมองว่าขนาดสามารถเป็นปัจจัยกับ RFR และ ELF ได้อย่างไร วิดีโอไมโครเวฟคืออะไร

ลองนึกภาพเตาไมโครเวฟแสดงถึงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยคลื่นมิลลิเมตร ตอนนี้ลองนึกภาพองุ่นเล็ก ๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ในขั้นตอนเฉพาะของการพัฒนา เช่นเดียวกับองุ่นที่มีขนาดที่เหมาะสมในการสร้างเอฟเฟกต์เรโซแนนซ์ด้วยไมโครเวฟในเตาอบซึ่งนําไปสู่การดูดซับพลังงานเข้มข้นและการสร้างพลาสมาโครงสร้างของตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์อาจมีขนาดที่เหมาะสมในการสะท้อนกับคลื่นมิลลิเมตร

เมื่อคุณใส่องุ่นลงในเตาไมโครเวฟแล้วเปิดเครื่ององุ่นจะดูดซับพลังงานไมโครเวฟในปริมาณที่เข้มข้นเนื่องจากขนาดและความยาวคลื่นของไมโครเวฟ พลังงานเข้มข้นนี้อาจทําให้องุ่นร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วและสร้างพลาสมาได้

ในทํานองเดียวกัน Trower แนะนําว่าเมื่อทารกที่กําลังพัฒนาสัมผัสกับคลื่นมิลลิเมตร 5G โครงสร้างบางอย่างภายในตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์อาจมีขนาดที่เหมาะสมที่จะสะท้อนกับคลื่นเหล่านี้ การสั่นพ้องนี้อาจนําไปสู่ความเข้มข้นของการดูดซับพลังงานในโครงสร้างเฉพาะเหล่านั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือปัญหาด้านพัฒนาการ

เช่นเดียวกับขนาดขององุ่นที่สัมพันธ์กับความยาวคลื่นไมโครเวฟเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผลกระทบของพลาสมาที่จะเกิดขึ้นขนาดของโครงสร้างตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์ที่สัมพันธ์กับความยาวคลื่นมิลลิเมตร 5G อาจเป็นปัจจัยสําคัญในอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เมื่อทารกพัฒนาและเติบโตโครงสร้างที่แตกต่างกันอาจมีความเสี่ยงในระยะต่างๆขึ้นอยู่กับขนาดและความยาวคลื่นที่สอดคล้องกันของคลื่น 5G

นักวิจัยบางคนได้เสนอความเป็นไปได้ทางทฤษฎีว่าลักษณะทางกายภาพ เช่น ความสูงหรือสัดส่วนของร่างกายอาจส่งผลต่อระดับการสัมผัสกับรังสี EMF ของแต่ละบุคคลจากเสาสัญญาณและแหล่งอื่นๆ แนวคิดก็คือคนที่สูงกว่าเช่นอาจอยู่ใกล้กับจุดปล่อย EMF เล็กน้อยดังนั้นจึงได้รับปริมาณที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่านี่เป็นการเก็งกําไรอย่างหมดจดในขั้นตอนนี้ และไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้

บุคคลบางคนรายงานว่าสังเกตเห็นความแตกต่างในการอ่านค่า EMF ตามความสูง ตัวอย่างเช่น คนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าที่ความสูง 6'1" พวกเขาวัดระดับ RFR ที่สูงกว่าที่มาจากเสาสัญญาณมือถือเมื่อเทียบกับคู่สมรสที่เตี้ยกว่า

มีหลายปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการอ่านค่า EMF รวมถึงอุปกรณ์วัดเฉพาะที่ใช้ สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น และความใกล้ชิดกับแหล่ง EMF อื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งระหว่างความสูงและการสัมผัส EMF การศึกษาที่มีการควบคุมอย่างรอบคอบจะต้องดําเนินการด้วยขนาดตัวอย่างขนาดใหญ่และวิธีการที่เข้มงวด

แต่เรามี 5G เพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย!!??

ในทํานองเดียวกันมีข้อเสนอแนะบางประการว่าเทคนิคการผลิตอาหารสมัยใหม่และการใช้สารเคมีบางชนิดอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเซลล์และความหนาแน่นของร่างกายมนุษย์ในทางทฤษฎี หากเป็นกรณีนี้ เป็นไปได้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อวิธีที่รังสี EMF มีปฏิสัมพันธ์และแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของเรา แนวคิดเหล่านี้เป็นสมมุติฐานสูงและไม่ได้รับการพิสูจน์โดยการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ

หากสมมติฐานของ Trower ถูกต้องผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอาจมีมหาศาล มันจะหมายความว่าเรากําลังทําให้สมาชิกที่อ่อนแอที่สุดของประชากรของเราได้รับสารพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่แพร่หลายโดยไม่รู้ตัวโดยมีผลที่ตามมาซึ่งอาจไม่ชัดเจนจนกว่าจะถึงช่วงท้ายของชีวิต

ในระดับสังคม เราอาจต้องประเมินการเร่งรีบของเราอีกครั้งในอนาคตแบบไร้สาย และพิจารณาว่าความสะดวกสบายนั้นคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ การถกเถียงในวงกว้างและเงินทุนวิจัยเพิ่มเติมในด้านนี้เป็นสิ่งจําเป็นอย่างเร่งด่วน ในระหว่างนี้การทําผิดพลาดในด้านของความระมัดระวังเมื่อพูดถึงสุขภาพของคนรุ่นต่อไปดูเหมือนจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่ฉลาดที่สุด